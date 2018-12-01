شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يدخل «العناية المركزة» جراء اعتداء زوج أمه بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تقدم أب بشكوى حول تعرض طفله (5 سنوات) للتعنيف والاعتداء بالضرب على يد زوج والدته بخميس مشيط؛ ما تسبب في تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، بعد تعرضه لإصابات بكل جسده وإصابته بارتجاج في المخ.

وقال الوالد إنه لم يعلم بالواقعة إلا بعد تلقيه اتصالاً من الجهات المختصة تطالبه بسرعة الحضور، وبعد توجهه من جيزان إلى خميس مشيط فوجئ بما تعرض له نجله من اعتداء تسبب في تنويمه بالعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بخميس مشيط.

وأوضح – طبقاً لمصادر إعلامية – أن إدارة المستشفى رفضت السماح له بالزيارة باستثناء مرة واحدة، واشتكى من عدم منحه تقريراً طبياً بالحالة، لكن مصادر طبية أكدت أن الطفل مصاب بكسور وارتجاج وتهشم بالجمجمة.

وأعرب عن صدمته عند زيارته الوحيدة لنجله، إذ لم يعرفه من هول الإصابات التي تعرض لها في كل أنحاء جسده، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية أطاحت بزوج الأم المعتدي الذي اعترف بالاعتداء، كما أطاحت بطليقته لكن تم إطلاق سراحها بكفالة لاحقاً.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، مباشرة فرع الوزارة بمنطقة عسير لحالة الطفل، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.