شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تعاملت عائلة بحائل في وداع عاملها الهندي بعد 35 عاماً؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

أقامت عائلة سعودية احتفالاً لعاملها من الجنسية الهندية بعد أن قضى 35 عاماً يعمل لديهم، بدأها في الزراعة ثم في إعداد القهوة في مضيف أقيم لعابري الطريق بقرية قنا وضبع، الواقعتين على الطريق الرابط بين جبة وحائل والجوف القديم شمال السعودية.

في مبادرة عائلية اتسمت بالوفاء والتقدير، لم تكتفِ الأسرة بحفل وداع لعاملها الهندي “ميدو شريان”، اجتمع فيه أبناء الأسرة من الصغار والكبار، بل تم تكريمه بمبلغ مالي جُمع له بقرابة 20 ألف ريال، واعتماد مكفوله براتبه التقاعدي مدى الحياة.

“ميدو شريان” كان بحد وصف العائلة التي أقامت له الاحتفاء على طريقة الحائليين، بتقديم وجبة وضيافة والسلام عليه قبيل سفره لبلاده، لم يكن مجرد عامل فقط، بل كان معنى للأمانة والصدق والفزعة للمحتاج عبر تقديم كافة الأعمال لمن يطلبها.

وقال عواد خضير الرمالي الشمري كفيل العامل، بحسب “العربية.نت”: “ما قمنا بعمله نابع من أخلاق السعوديين تجاه من يعملون معهم من الجنسيات الأخرى، فهذه الصفة السائدة ولله الحمد حتى ولو لم يبن ذلك”.

وأوضح الرمالي أن العامل لم يكن مجرد عامل فقط، بل أصبح أحد الأشقاء عاش كل تفاصيل حياتنا اليومية منذ بزوغ الشمس وحتى غروبها في مثالية وانضباطية كبيرة.

وكان ميدو قدم للعمل مطلع الثمانينات، وعمل مع عواد الرمالي، وبحسب وصفه فقد أتقن عمله وأصبح أحد أفراد الأسرة والجميع يعامله بإخوة حتى أصبحنا نعرف أفراد أسرته بالهند وأحوالهم، وعندما يحدث أمر مفرح لهم نحتفل معه ونحزن في حال حدوث كدر لا سمح الله،

وأضاف عواد أن “ميدو تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وتم علاجه، وبعد تماثله للشفاء طلب المغادرة كونه أصبح لا يستطيع العمل بسبب كبر سنه، وقد أصررنا على بقائه إلا أنه فضل الرحيل لأسرته، وقد تمت الاستجابة لطلبه، وتم تجميع مبلغ مالي له من الأسرة، وقررت أن يكون له راتب تقاعدي شهري، وهذا جزء من الوفاء له”.