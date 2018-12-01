شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

ذكر أحد أقارب العريس الذي تعرض للطعن خلال حفل زواجه في إحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، أن حالة العريس مستقرة حالياً ويتماثل للشفاء.

فيما تداول ناشطون صورة للشخص الذي أقدم على طعن العريس، وهو يجلس على الأرض، وملابسه ملطخة بالدماء، لافتين إلى أنه تمت السيطرة عليه من قبل الحاضرين.

وكان عم العريس ويدعى نايف أبو حثرة أبان أن الجاني تقدم نحو ابن أخيه بدعوى أنه يريد تقديم مبلغ من المال له، غير أنه فاجأ العريس بطعنة في منطقة الترقوة.

وأبان أن الأجهزة الأمنية باشرت الحادث، حيث تم القبض على الجاني، وتحريز أداة الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة، نافياً وجود أي صلة بين الجاني والعريس.