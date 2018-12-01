ترامب يتبادل حديثا وديا مع ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين

قال البيت الأبيض إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تبادل حديثاً ودياً مع الرئيس الأمريكي‎ دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وكالة الأنباء الفرنسية، جانباً من حديث ودي بين دونالد ترامب، بحضور ابنته إيفانكا، مع الوفد السعودي، قبيل انطلاق أعمال القمة.



وكانت “فرانس برس” ركزت، في تقرير إخباري، على مشاهد ترحيب قادة العالم بالأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وأشارت الوكالة أيضا إلى المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، وتبادلهما الابتسامات العريضة والشد على الأيدي.

