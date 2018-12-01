بالفيديو.. مصافحة محمد بن سلمان وبوتين تشعل مواقع التواصل

نالت لقطة فيديو تبرز مصافحة قوية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصولهما إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إعجاب الجمهور وتم تداولها على نطاق واسع.



وقبيل انعقاد القمة أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقاءات ودية مع بعض الزعماء والقادة من رؤساء وفود مجموعة العشرين الذين حضروا إلى مقر انعقاد اجتماع القمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.





ومن بين القادة الذين التقاهم الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المكسيك أنريكي بينيا نييتو، وكذلك رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، كما التقى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على هامش انعقاد قمة العشرين بالأرجنتين.





وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري استقبل الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.



