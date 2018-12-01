انتهى شهر العسل.. موعد مشاورات السويد ينسف العلاقة بين "غريفيث" والحوثي

مع قرب مشاروات السويد، والتي من المقرر أن تنطلق في الرابع من الشهر الجاري بين الحكومة الشرعية ، والانقلابيين ، وهذا ما أكده سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل أرون حيث قال إن من المتوقع أن تبدأ محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة باليمن في السويد الأسبوع القادم، في ظل انهيار الجولات السابقة والتي انطلقت في جنيف بسبب عدم حضور الحوثيين.

الحل السياسي

كشف مراقبون " لليمن العربي" بأن الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما، ولكن تعنت مليشيا الحوثي الإيرانية ، هل التي تجر الأطراف الشرعية المتمسكة بالسلام ، للحل العسكري وهو ما يرفضة التحالف والشرعية دوماً مطالبين بالسلام.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد زار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حيث التقى بقادة مليشيا الحوثي الإيرانية لكي يعرف نواياهم حول مبادرة السويد.

موعد مشاروات السويد

كشف مراقبون " لليمن العربي" بأن موعد مشاورات السويد قد اعترضت عليه مليشيا الحوثي الإيرانية، وذلك لانه اليوم بالتحديد يوم أن قتل الحوثي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

هذا وقد اعترض الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سلطان البركاني، على اختيار يوم الرابع من ديسمبر موعدا لانطلاق المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، كونه اليوم الذي قتل فيه الرئيس السابق صالح على يد المليشيا، كما أوضح المراقبون " لليمن العربي". وكتب البركاني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: قيل إن غريفيث حدد يوم ٤ ديسمبر لإجراء المشاورات، وهو يعلم أن يوم ٤ ديسمبر هو يوم استشهاد الزعيم صالح والأمين الزوكا، وأضاف متسائلا: فهل صار غريفث قلما بيد داعمي الحوثي يحركونه كيف يشاءون. وتابع: هو لا يستطيع أن ينسي الناس صالح أو يغسل يد الحوثي من دمه أو يطمس معالم الجريمة سوى أجرى المشاورات يوم ٤ أو لم يجرها.