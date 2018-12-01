مواطنة لمحافظ القاهرة: "مياه الشرب مخلوطة بالصرف مينفعش كده"​

دبي - بواسطة محمد فارس © اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة كتب- محمد نصار: اشتكت إحدى المواطنات بحي المطرية للواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، من سوء جودة المياه. وقالت المواطنة للمحافظ- خلال تفقده مركز طبي بالحي ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة، اليوم السبت-: "مياه الشرب مخلوطة بالصرف الصحي مينفعش كده يا سيادة المحافظ". ورد المحافظ عليها بقوله: "حاضر هشوف الموضوع ده". يشار إلى أن زيارة المحافظ تشمل: المركز الطبي بسراي القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة، ثم زيارة المركز الطبي بالنزهة خلف مبني حي النزهة، حيث رافقه قيادات المحافظة ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

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