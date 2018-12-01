الكنيسة القبطية تقيم للمرة الأولى قداسات صلاة في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والمشرف على الأقباط في السعودية، لأول مرة قداسات صلاة بالسعودية، خلال زيارته الحالية لها، والتي تأتي تلبية لدعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقيادات الكنيسة، في مارس الماضي، خلال زيارته الشهيرة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأقيمت قداسات الصلاة، خلال أمس واليوم، بمنزل أحد الأقباط العاملين في السعودية، وحضرتها أسر قبطية، بعد أن حمل الأنبا مرقس أواني المذبح ولوح مقدس بديل عن مذبح الصلاة، من القاهرة خلال الزيارة التي بدأت الإثنين الماضي، إلى السعودية.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أشاد في تصريحات إعلامية له بالتطورات التي تحدث في السعودية، والتي ينظر لها بإعجاب، مشيرا إلى أن زيارة الأنبا مرقس للسعودية تأتي بناء على دعوة ولي العهد السعودي للقاء الأسر القبطية بالمملكة.

والتقى الأنبا مرقس، خلال زيارته للسعودية مع، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، كما التقى مع السفير المصري بالسعودية ناصر حمدي، وأعضاء السفارة وبعض من الجاليه القبطيه.

كان الأنبا مرقس، يعقد لقاءات دورية مع الأقباط العاملين في السعودية بمؤتمرات بدولة البحرين، كما سبق وزار السعودية ضمن وفد شعبي عقب ثورة 25 يناير 2011.