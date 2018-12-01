"ثلاجات وملابس و سيارات".. ننشر السلع التي ارتفع الدولار الجمركي عليها

دبي - بواسطة محمد فارس القاهرة- مصراوي: حددت وزارة المالية السلع التي رفعت عليها سعر الدولار الجمركي بداية من شهر ديسمبر الجاري. وأرسلت هيئة الجمارك منشورًا يتضمن جداول السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي بداية من الشهر الجاري. وجاءت أبرز السلع التي ضمتها الجداول سيارات الركوب والموتوسكيلات والمراوح والثلاجات والأثاث والأفران وأجهزة إدارة الأسطوانات والبطانيات وأواني الطهي. كما ضمت الجداول البدل والقمصان ومعاطف الشتاء والعطور والصابون ومناديل الجيب والشالات. وتضمنت الجداول الفواكه من جوز الهند والأناناس والعنب والشمام والبطيخ والشيكولاتة والكورن فلكس. وتوضح الصور التالية الجداول التي تم رفع الدولار الجمركي عليها. 1 © متوفر بواسطة مصراوي © وزارة المالية وزارة المالية

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