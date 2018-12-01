أطراف التفاوض توقع على مقترحات أمبيكي تمهيداً لبدء جولة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت أطراف التفاوض على مقترحاتها وسلمتها للوساطة الأفريقية لبدء عملية التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور.

وبحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية”، فإن أمبيكي استعجل الأطراف للتوقيع وتسليمه المقترحات لانطلاق جولة جديدة.

وقالت مصادر مطلعة، للمركز السوداني، يوم الجمعة، إن الأطراف المفاوضة دفعت بحزمة من المقترحات والآراء لدفع عملية السلام إلى الأمام وكسر جمود المفاوضات، مبيناً أن الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي تعمل الآن على ترتيب أجندة التفاوض وتبني منهج تفاوضي وفاقي تتراضى عليه جميع الأطراف المفاوضة.

وكان الوسيط الأفريقي طلب من الأطراف تسليم مقترحاتها خلال نوفمبر الجاري، حيث شملت التطورات والمقترحات التوقيع على بروتوكول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية بعد قبول الحكومة بإيصالها عبر الأمم المتحدة.