وزير الإعلام و الاتصالات يعلن عن تطور جديد في أزمة حلايب وشلاتين مع مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الإعلام و الاتصالات، بشارة جمعة، في لقاء تلفزيوني عن تطور جديد في أزمة حلايب وشلاتين مع مصر .

وأشار جمعة خلال لقائه مع فضائية “تن تي في” المصرية إلى أن التناول الرسمي للجانبين المصري والسوداني، لهذه القضية انتهى إلى التوافق على حلها، وذلك وفقاً لمنهجية وأطر معروفة، مضيفاً أن هناك لجاناً خاصة تعمل في هذا الإطار .

وأوضح وزير الإعلام، إنه تم فصل هذه القضية بعيداً عن التناول الإعلامي، لتناولها الدولتان في إطار سياسي ودبلوماسي، متابعاً أن هذه القضية لها عدد من الأبعاد، ومن الممكن حلها بقدر من التفاوض والحوار بين الطرفين المصري والسوداني .

ويجدد السودان سنوياً شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1959، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي .صحيفة التيار