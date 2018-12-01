ضبط كمية من الأسلحة بمنطقة ريفي ودالحليو في ولاية كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واصلت اللجنة العليا لجمع السلاح قسراً والعربات غير المقننة بولاية كسلا عبر القوة المشتركة المكونة من الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت إشراف وكلاء النيابة؛ واصلت في تنفيذ حملات التفتيش للمناطق التي تم تحديدها من قبل لجنة الأمن على مستوى الولاية.

حيث نفذت القوة المشتركة حملة مداهمة بمنطقة تبوسيب بمحلية ريفي ود الحليو بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية.

وكشف العقيد شرطة مجدي حسن عبد الله؛ مدير شرطة مباحث ولاية كسلا؛ مقرر اللجنة بحسب سونا – عن أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة ، جار حصرها، الى جانب عدد من المتهمين، مشيراً الي استمراريتهم في اللجنة في تنفيذ الحملات في أرجاء الولاية كافة؛ حسب خطة اللجنة حتى ينعم مواطن الولاية بالهدوء والأمن والاستقرار.