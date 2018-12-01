الهلال واهلي شندي قمة مبكرة في الممتاز.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

# الفريقان يبحثان عن النصر للانفراد بالصدارة

# فرص الهلال الأكبر والفوارق الفنية والبدنية والعناصر لصالحه

# هجوم الهلال مطالب بفك التكتل الدفاعي للفرقة الشنداوية

# الدفاع والهجوم اضعف خطوط نمور دار جعل وخط الوسط الأفضل

# الفرقة الهلالية امام تحدي كبير قبل مواجهة الزنزباري

# المريخ بعد التأجيل في اصعب مواجهة افريقية لتجاوز التمهيدي

# يهاجمون الاتحاد رغم مجاملاته للمريخ في اكثر من حالة.

# ربع النهائي في ابطال العرب يشتعل مبكرا

# الاتحاد السكندري يتخصص في الكبار ويطيح بالزمالك

# الهلال السعودي يفوز رايح جاي ويتأهل لربع النهائي

# تأهل خمسة فرق وثلاثة تحديات للمريخ والرجاء المغربي واهلي جدة

# ابطال اوربا وأقوى الصراعات وموقف الفرق ومواجهات دور ال ١٦

# برشلونة الوحيد في الصدارة وجولة حاسمة للريال واليوفي والسيتي والبافاري

# يعود الهلال ولاول مرة لمعانقة جماهيره في ممتاز هذا الموسم على ملعبه في مواجهة اهلي شندي ، بعد ان لعب الجولة الاولى خارج ملعبه في الفاشر ،

# مباراة اليوم تحدى للهلال لمواصلة الانتصارات التى بدأها من خلال الموسم ، فاز على المريخ وعلى السلاطين وعلى الجيش الرواندي في كافة المسابقات والمنافسات ،

ولقاء اليوم امام الشنداوي من نوع خاص بحكم ان المباراة لفريقين متساويين في النقاط بعد فوز كل متهما في الجولة الاولى وان تباينت النتيجة بحكم وضع كل خصم قوة وضعفا ، فعلى المستوى الافريقي كان تفوق الفريقين ايضا وربما يكون ايضا التباين في مستوى الخصمين له تاثيره في النتيجة ، ولكن من الواضح ان تفوق الهلال واضح في كل خطوطه المكتملة ، بل هناك وفرة في اللاعبين ، ويمتاز الهلال ايضا بالجاهزية على المستوى الفني والبدني والإمكانيات والبدائل وعديد الخيارات ،

وعلى العكس من ذلك فان اهلي شندي يتميز فقط على مستوى وسط فهو الأفضل مقارنة بخطي الدفاع والهجوم ، وحتى على مستوى حراسة المرمى فالكل شاهد اضطراب مستوى الحارس اسحق مع المنتخب من خلال المباراة الوحيدة التى شارك فيها ثم ابعد ،

هجوم الاهلي كان سلبي امام الكونغولي وفاز بهدف وحيد قد لا يكون كافيا للفريق في الإياب ،

اهلي شندي سيعاني اليوم في مواجهة الهلال وخط دفاعه الذي سيقوده كابتنا نجم الاهلى السابق فارس عبدالله ،

والهلال يتميز بثلاثي احتراف مميز وكذلك المجنس جيوفاني ، وربما يغيب اليوم نجم الارتكاز الذي يسعى الهلال لتوفيق أوضاعه بخصوص الإقامة وان كان هناك جهود من الاتحاد لأخذ إذن للاعب حتى تكتمل الإجراءات وسيتحدد ذلك نهار اليوم ، وفي النهاية الهلال اكثر جاهزية والمباراة بروفة كبرى له لقادم المواعيد و لقاء الرد مع الزنزباري وكذلك بقية الاستحقاقات المحلية والجولة القادمة في الابطال في الدور التمهيدي الثاني ،

المباراة تعتبر قمة بين الفريقين لفك الارتباط واللحاق بالصدارة التى يحتلها الان مؤقتا فريق الشرطة القضارف بعد فوزه على ودهاشم سنار رافعا رصيده الى اربع نقاط ،

يشتهر اهلي شندي خاصة وتواجد النقر ضمن الجهاز الفني كمستشار بالتكتل الدفاعي وعدم المقامرة ، ومن هنا باتي دور المدرب الزعفوري ولاعبي الهلال في فك التكتل الدفاعي

الهلال مطالب بتفعيل الأطراف والتركيز على العرضيات

الهلال مطالب بالتسديد على المرمى باستمرار حتى ومن أنصاف الفرص

الهلال مطالب بالاستفادة من الكرات الثابتة سواء مخالفات او كورنرات ،

الهلال مطالب بالزيادة العددية داخل منطقة الخصم ، والتنبه لعدم تواجد عدد اكبر من اللاعبين في الدفاع والرقابة في حال تناقص او تواجد لاعب على الاقل من الخصم ، لابد من الاستفادة والتقدم ،

كل الاحتمالات الهلالية واردة في مباراة اليوم بدءا بالتشكيلة او طريقة اللعب ،

هناك احتمالات بمشاركة جمال سالم وعودة الدمازين وابوعاقلة وشيبوب ومشاركة الشعلة من البداية ،وكذلك بشة الصغير وصهيب ،

# تواصل الممتاز بالامس وتعادل اهلي الخرطوم واهلي مروي بهدف لكل

كما تعادل هلال كادقلي مع الرابطة ، والفوز الوحيد كان للشرطة على ودهاشم بهدف ،

# من المجموعة الاولى لم يوجد حتى الان اي فريق حقق فوزين متتاليين وبتصدر الخرطوم الوطني من فوز وتعادل في غياب المريخ والأمل ، للأمل انتصار ، والمريخ تعادل ،

وتتواصل الجولات والإثارة .

لحن الختام

# اضحى المريخ امام اكبر التحديات بعد تاجيل مباراته في الممتاز امام الامل ،

المريخ سيواجه الأفاعي اليوغندي في مباراة صعبة ، خاصة وان المريخ سيفقد اثنين من اهم عناصره بعد المشاركة في المباراة السابقة وهما بكرى المدينة وسومانا بسبب الاصابة وتحدد إصابة سومانا ،

وحتى الان لا يعرف مصير سيف تيري وحمزة داؤود والتى تسيطر استحقاقاتهما على امر الاصابة حسب ما يروج المجلس و الاعلام الأحمر ،

ومشكلة المريخ رغم التأجيل الذي يراه البعض غير مبرر وقاد لانقسام اللجنة ان البعض يهاجم الاتحاد ، نفس الاتحاد الذي جاملهم في اكثر من موقف وحالة ،

اولا من خلال التجاهل لمشاركة المريخ وديا وكسر الموسم وبدأت الكثير من المواقع تتناول الامر والذي لم يصدر فيه الاتحاد اي قرار ولا حتى تصريح بقفل الملف

والأمر الثاني احداث مباراة مريخ السلاطين امام المريخ والتى قام بعدها ود الشيخ بتقديم استقالته والتى حوت اتهامات صريحة لممارسات كروية

وكذلك كابتن المريخ الفاشر الذي تقرر استدعائه بعد توزيع فلوس على الجماهير في ظاهرة فريدة من نوعها ، تقرر استدعاء اللاعب ولا يدري احد هل مثل امام اللجنة وماهو نتيجة التحقيق او المقابلة واللاعب ينطلق ويشارك من بداية الموسم ،وغيرها الكثير حتى من خلال القرارات التى تأثر بها الهلال ،وتأجيل التتويج بالممتاز وغيره ،

المريخ في اقل من عشرة ايام سيكون امام اثنين من التحديات افريقيا وعربيا ، والموقف صعب مع جاهزية الخصوم وتحدياتها ،

# تتواصل هذه الأيام جولات الذهاب الحاسمة في كاس زايد لابطال العرب

بالامس صعد الهلال السعودي كما هو متوقع بتكرار الفوز على النفط العراقي رايح جاي ٤/صفر و ٢/صفر ،

وكانت كبرى المفاجآت وداع الزمالك للبطولة على يد الاتحاد السكندري بالركلات الترجيحية ، وعنصر المفاجأة ان الزمالك فاز على الاتحاد في الاسكندرية بهدف ، ولكنه فشل على ملعبه بالقاهرة وامام جماهيره ليخطف الاتحاد هدف في اخر ٦ دقائق من عمر المباراة ويفوز بالترجيحية ،

الاتحاد الذي دخل في تصفيات وتأهل بعد اعتذار الهلال السوداني كان قد أقصى الترجي التونسي حامل اللقب ، وهاهو يطيح بالزمالك وكان في الدوري المصري قد فاز على الاهلي القاهري

والاتحاد السكندري عبارة عن زمالك مصغر مدربه نجم الزمالك ومدربه السابق حلمى طولان ، وعدد من نجوم الزمالك بادوا الفريق بالامس ،

الزمالك دفع ثمن الثقة الزائدة واهدار الفرص ، برغم المدرب المميز تيروس الذي حقق سبع انتصارات متتالية للزمالك قبل هذه المباراة

هكذا يرتفع عدد الفرق المتأهلة لدور ال ٨ الى خمسة فرق الهلال السعودي والمولودية والوصل الاماراتي والنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري

وتصبح الفرق الأكبر بعد النتائج الإيجابية في الذهاب امام تحديات كبري

المريخ في مواجهة الاتحاد الجزائري العاشر من ديسمبر

والرجاء المغربي في مواجهة الإسماعيلي بعد التعادل في الإسماعيلية

وأهلي جدة امام وفاق سطيف الجزائري بعد فوز الاهلي في مدينة سطيف بهدف

ووفاق سطيف بعد نتائج سابقة سيئة استعان بمدرب اهلي شندي السابق زكري والذي كان مرشحا لتدريب الهلال ليقود الفريق ، وبالفعل على مستوى الدوري ورغم تأخر الوفاق فاز معه على اتحاد العاصمة الجزائر

ومعروف ان الفرق التى تودع هذا الدور ال ١٦ تنال خمسون الف دولار

وتنال الفرق التى تتأهل لدور ال ٨ ربع النهائي مبلغ مئتان الف دولار ٢٠٠ الف دولار

الحالة

# بسبب عدم الجاهزية وانتهاء المددة المحددة من قبل الكاف للكاميرون ، فان الكاف قام بسحب التنظيم من الكاميرون ، وفتح الباب للدول الاخرى لتقديم طلباتها للتنظيم

وأقوى المرشحين المغرب الأكثر جاهزية واستعدادا خاصة مع زيادة عدد المنتخبات لأول مرة الى ٢٤ منتخبا

كما ان ذلك يساعد اللجنة المنظمة بحكم تواجد المغرب والكاميرون في مجموعة واحدة ليتبادلان الأدوار

# في ابطال اوربا للأندية يعتبر برشلونة الوحيد الذي تصدر وضمن الصدارة بعد تأهله للدور التالي ، بينما يشتعل صراع الصدارة بين بقية الفرق المتأهلة من خلال الجولة الاخيرة خاصة بالنسبة لفرق كبيرة مثل الريال والسيتي والبافاري واليوفي ، وهناك طبعا فرق المجموعة الحديدية والتى يعتبر باريس سان جيرمان الأقرب منها للتأهل ، بينما يكون صراع نابولي المتصدر وليفربول حاسما لمرافقة الباريسي .