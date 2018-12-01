الكويت تقدم نعيا استثنائيا في وفاة بوش الأب

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، سيتم إطفاء أنوار أبراج الكويت وتضع صورة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب والعلمين الكويتي والأمريكي.

ونوهت "كونا" إلى أن ذلك يأتي عرفانا وتقديرا لجهوده الكبيرة في تحرير الكويت ودعم الحق الكويتي، بعد احتلال العراق لها عام 1990.

وتمكن جورج بوش الأب، من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت في عام 1990، وتشكلت هذه القوات من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عددها حوالي 960 ألف فرد نصفهم جنود أمريكان، وأعلن في 7 أغسطس/آب عن بدء الحرب على العراق في خطاب متلفز شهير.

وتوفي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، اليوم السبت، حسبما أعلنت أسرته، وفي بيان لابنه الرئيس السابق جورج دابليو بوش على "تويتر" قال: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".