بعد حديثه عن خاشقجي... الرئيس الأرجنتيني يلتقي ولي العهد السعودي

وجمع اللقاء الذي تم اليوم السبت بين محمد بن سلمان والرئيس الأرجنتني.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والأول من ديسمبر/كانون الأول.

وقال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.

وقال ماكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة، المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال إجتماعات ثنائية وربما لا… أو على جدول أعمال قمة العشرين".

وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة الممثلة في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم قادة ومسؤولين أكبر اقتصاديات العالم.