حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالميا

وتعليقا على هذا الإنجاز الإماراتي والعربي، نشر محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر".

وقال ابن زايد في التغريدة: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية، فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات، وترسيخ سمعتها الطيبة، وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".

ووفقا لموقع "باسبورت إندكس"، الذي يرتب أقوى جوازات السفر حسب عدد الدول، التي يسمح لحامله بدخولها دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول، صعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الأولى، بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالميا، والتي حققها في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.