النيابة_العامة: هذه عقوبة استعمال السلاح في الأفراح والمناسبات

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت النيابة العامة من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك ، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله .

وأكدت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ” أن مخالفة ذلك جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام وفق نظام الأسلحة والذخائر “.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول مقطع فيديو على صفحات التوصل الإجتماعي يظهر بعض الشباب يطلق الرصاص كعادة الأفراح بالمجاذفة دون الإنتباه إلى تعريض حياة الآخرين للخطر .