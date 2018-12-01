دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث منصة Android Auto يقدم تجربة أفضل في المراسلة وتشغيل الموسيقى ظهر على التقنية بلا حدود.

تطلق شركة جوجل خلال أيام تحديث جديد لمنصة Android Auto، تجلب من خلاله واجهة أكثر وضوحاً لتجربة سلسة لتشغيل الموسيقى والمراسلة.

يحتاج مستخدمي منصة Android Auto في السيارات إلى تجربة واضحة في واجهة منصة الأندوريد لا تتطلب التركيز الكامل من المستخدم والإنشغال عن القيادة، لذا تقدم جوجل هذا التحديث لمنصة التشغيل مع مميزات جديدة للمستخدمين.

وقد حرصت شركة جوجل في هذا التحديث من منصة Android Auto، على أن تطرح تصميم مميز بسلاسة أكثر في الإستخدام والبحث، حيث يمكن للمستخدم الآن تشغيل الموسيقى بخطوات سريعة والبحث عن الألبومات بشكل سريع مع واجهة كبيرة وعرض أفضل.

كما تم تحسين نتائج البحث عن الموسيقى في متصفح جوجل التي يدعمها مساعد جوجل الإفتراضي، لدعم المستخدم بنتائج سريعة للبحث وتصفح الموسيقى من خلال سنة الإصدار، أو إسم فنان محدد.

بينما يأتي تطبيق المراسلة بتجربة سلسة في الإستخدام تتيح للمستخدم معاينة الرسائل فوق التطبيق المستخدم على الشاشة، مثل تطبيق الموسيقى، أو تطبيق خرائط جوجل على سبيل المثال، حيث تظهر نافذة الرسائل الجديدة للمعاينة عند توقف السيارة بشكل تام.

المصدر

هذا الموضوع تحديث منصة Android Auto يقدم تجربة أفضل في المراسلة وتشغيل الموسيقى ظهر على التقنية بلا حدود.