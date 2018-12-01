شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: محاور قمة العشرين تتوافق مع رؤية المملكة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى فى قمة العشرين بالأرجنتين، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذه القمة تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، فى عدة محاور حيث تتوافق مع المحاور التى تعمل عليها القمة.

وأكدت الخارجية السعودية فى انفوجراف لها، أن محاور قمة العشرين تتمثل فى مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائى المستدام، موضحة أنها تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 فى خفض معدلات البطالة ووصولها إلى 7 % بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ومشاركة المرأة فى سوق العمل، وتضافر جهود قطاعات البلاد فى تعزيز البنية التحتية، وتطوير المنظومة الصحية والاستفادة من دعم الغذاء والماء.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين خلال مشاركته فيها.