شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : اعتقال إرهابيين من داعش فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، اعتقال 13 متهما في محافظة نينوى، من بينهم اثنان ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن شرطة نينوى بناء على أوامر قضائية، تمكنت من إلقاء القبض على 13 متهما من بينهم عنصران من تنظيم (داعش) الإرهابي، و11 آخرين بجرائم جنائية، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.
يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي بمناطق متفرقة من البلاد، كما تضبط أسلحة ومواد تفجير في أوكار وأنفاق التنظيم.
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