تشكيلة الهلال الأساسية لمواجهة الأهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : أعلن المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي إراد الزعفوري عن تشكيلته الأساسية التي سيواجه بها الاهلي شندي مساء اليوم في بطولة الممتاز، وتتكون التوليفة الزرقاء من جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون السمؤال ميرغني، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله ويلعب في خط الوسط كل من بوبكر ديارا ونصر الدين الشغيل إلى جانب شرف الدين شيبوب فيما يقود الهجوم كل من بشة الصغير وجيوفاني إضافة للمهاجم الكنغولي إدريس مبومبو.

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