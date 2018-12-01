أردوغان يقترح على الرئيس بوتين عقد قمة ثانية حول إدلب السورية

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موسكو — سبوتنيك. وقال أردوغان: " أود أن أذكر بقمة إدلب التي عقدت مؤخرا في إسطنبول وشارك فيها أربعة دول (روسيا ، تركيا ، فرنسا ، ألمانيا). وناقشنا فيها الخطوات التي يتعين اتخاذها لحل الأزمة".
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من جهته شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على التقدم بحل العديد من القضايا، بشكل مشترك، مؤكداً أن تركيا تعتبر شريكاً موثوقاً لموسكو.
وقال بوتين خلال لقاء نظيره التركي، أردوغان، على هامش قمة العشرين بالأرجنتين: "أشكركم، بعد لقائنا الأخير في إسطنبول، نلاحظ أن هناك نشاط، بشأن تلك القضايا، التي لا يزال يتعين حلها".
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