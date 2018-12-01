بالفيديو والصور... العثور على صواريخ "تاو" وأسلحة في الجنوب السوري

أفادت وكالة "سانا" أن الجهات المختصة في سوريا "عثرت خلال عمليات تمشيط المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها صواريخ (تاو) أمريكية الصنع وأكثر من مئة ألف طلقة رشاش متنوعة وعدد كبير من قذائف (ار بي جي) والبنادق الآلية.

وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة تتابع عمليات تمشيط القرى والبلدات في مختلف المحافظات لرفع مخلفات المجموعات الإرهابية منها وتأمينها بالكامل واستكمال عودة الأهالي إلى منازلهم وحقولهم وأعمالهم والحفاظ على حياتهم".

وعثرت الجهات المختصة الاثنين الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفع مزدوج كهربائي ومدافع (بي 9) وأجهزة اتصال لاسلكية فضائية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وأرياف درعا والقنيطرة وحمص.