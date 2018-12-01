تركيا تعتزم افتتاح مكتب في كركوك لتسهيل منح التأشيرات

كركوك/ الخليج 365

قال سفير أنقرة لدى بغداد، فاتح يلدز، إن بلاده ستتفتح مكتبًا في محافظة كركوك؛ لتسهيل منح العراقيين تأشيرة دخول إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، يلدز، في إطار زيارته إلى ناحية "تازة خورماتو" ذات الغالبية التركمانية بمحافظة كركوك (شمال).

وأشار السفير التركي أن المركز الذي سيفتتحونه في كركوك، سيكون مماثلًا لمكاتب تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى تركيا في كل من العاصمة بغداد وأربيل والسليمانية.

وبيّن يلدز أن بلاده ستبحث مع الحكومة المركزية في بغداد إمكانية افتتاح تركيا ممثلية رسمية لها في محافظة كركوك ذات الغالبية التركمانية.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل أشكال الخدمات لأشقائنا التركمان"، مبينا أن المكتب الذي يعتزمون افتتاحه في كركوك سيقدم العديد من الخدمات.

وأثنى السفير التركي على دفاع أهالي تازة خورماتو عن بلدتهم ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا: "هنا أرض الشجعان الأكثر نضالا ضد داعش".

ويفرض العراق وتركيا نظام التأشيرات على مواطني بلديهما.



جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجمات مكثفة للاستيلاء على ناحية تازة خرماتو في 2016، واستخدم فيها غاز الخردل السام، ما أسفر عن إصابة العشرات من العراقيين بجروح متفاوتة نقل بعضهم إلى تركيا.

