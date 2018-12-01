"الإغاثة التركية" تقدم مساعدات مالية لنحو 11 ألف يتيم في سوريا

حلب / عمر قوباران / الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، مساعدات مالية لـ 10 آلاف و831 طفلا شمالي سوريا، تيتموا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

وتواصل الهيئة مساعداتها للأطفال في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا، ولا سيما في مدن عفرين والباب وجرابلس واعزاز، بالإضافة إلى إدلب.

وتقدم الهيئة إلى الأيتام في المنطقة شتى أنواع المساعدات من ملابس ومآوٍ وخدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى مساعدات مالية.

وقال مسؤول قسم الأيتام في الهيئة رغائب أردوغان في تصريح صحفي، السبت، إنهم يواصلون توزيع المساعدات المالية في إطار ميزانية عام 2018 للهيئة.

وأضاف أن المساعدات المقدمة ستساعد في تلبية العديد من الاحتياجات للأيتام.

وأشار أن الأطفال هم أكثر المتضررين من الحرب الدائرة في سوريا، وأن الهيئة تحاول سد احتياجاتهم من الملابس والتدفئة وغيرها.

تجدر الإشارة أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تتكفل برعاية أكثر من 90 ألف يتيم، يتوزعون على 54 دولة، و76 ولاية داخل البلاد.