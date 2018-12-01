المملكة و #مصر تبحثان التعاون المشترك وتبادل الخبرات بمجال #التصنيع_العسكري

صحيفة الخليج الالكترونية

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد العصار، خلال لقائه أمس الجمعة مع رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة محمد بن حمد الماضي، والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.

وذكرت وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصرية، في بيان صحفي، أن اللقاء تضمن استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تقوم بالمساهمة في تنفيذها في مصر، وأضاف البيان أنه تم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة التقارب والتكامل بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية وخاصةً بين مصر والمملكة، وتم عرض مقترح بشأن تنفيذ مشروع مشترك في مجال الصناعات الكيميائية لتطوير بعض المنتجات أو استحداث منتجات جديدة.

وأشار البيان إلى أنه تمت الإشادة بالجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX- 2018” والمخطط إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري، وأنه يوجد مشاركة من دول أخرى “الإمارات ولبنان”.

وأوضح البيان أنه تمت الإشارة إلى أنه يتبع وزارة الإنتاج الحربي المصرية قطاع للتدريب ويشتمل على مدرسة ثانوية للتعليم الفني المزدوج ومعهد فني صناعي ومجمع تكنولوجي متكامل وكلية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومركز لإعداد القادة والقطاع جاهز لاستقبال المتدربين حيث يتوفر فرص تدريبية في مختلف المجالات الفنية ونظم المعلومات والموارد البشرية، وأنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة، وتتم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق النظم الحديثة في مجال الثورة الصناعية الرابعة (I 4.0) في مصانع الإنتاج الحربي.

ومن جانبه، أشاد محمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة.

وأوضح أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تشارك في المعرض بجناح يمتد على مساحة (760) متراً مربعاً وهو يعد أكبر جناح -وتعرض فيه أبرز منتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تركز المملكة في الفترة الحالية على متابعة أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال لمجابهة التهديدات التي تواجهها المملكة وتعزيز قدراتها لردع أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي لها أو المساس بأمنها وشعبها.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين للاطلاع على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان على أرض الواقع وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، والتي ستبدأ بزيارة الوفد السعودي لعدد من شركات الإنتاج الحربي وقطاع التدريب التابع للوزارة أثناء زيارتهم لمصر. ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة الوفد السعودي لمصر لحضور افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX-2018) المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري.