الاتفاق على مسودة بيان مشترك لـ #مجموعة_العشرين

الخليج - د ب أ

وافق مفاوضو الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، على مسودة بيان مشترك. وفقاً لمسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، تم الانتهاء من آخر النقاط المثيرة للخلاف في وقت مبكر من اليوم السبت.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى موافقة نهائية من قادة الدول المشاركة.

وتتعلق آخر القضايا المثيرة للجدل بالتجارة وتغير المناخ والهجرة، ولكن يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن جميع هذه المواضيع.

وتحتوي الوثيقة على لغة سوف تلزم رؤساء دول وحكومات دول مجموعة العشرين بتعجيل إصلاحات منظمة التجارة العالمية من أجل ضمان احترام القواعد المشتركة.