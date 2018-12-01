خيمة التواصل العالمية تحتفل بعيد الاتحاد الوطني الاماراتي

الخليج - حسن القبيسي

احتفلت خيمة التواصل العالمية مساء الجمعة الموافق 30/11/2018 بعيد الاتحاد الوطني ومهرجان الوفاء لعام زايد الخير 2018 وذلك بحضور عدد من الشخصيات العالمية وأعيان البلد وعدد من العائلات والمقيمين من أنحاء الامارات كما حضر وفد من دار زايد للمسنين إضافة الى مجموعة من العلماء الالمانيين الذين شاركوا في المؤتمر الدولي ومسابقة المهارات العالمية الذي عقد في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك بتنسيق ومتابعة دكتور محمد صالح سفير الوفاء والسعادة

بدأت فعاليات الحفل بكلمة لرجل التواصل العالمي رحب خلالها بالحضور وخص

.بشكر دار زايد للمسنين وتكلم عن معرض الوفاء ومشاركة سفراء الوفاء والسعادة وكذلك حث الحضور على المشاركة في المعرض

وتكلم أيضا الإعلامي السيد الحاج ابو ورقة عن مناقب الشيخ زايد طيب الله ثراه وعن برنامج المجالس مدارس لحكيم العرب ويجدر بالذكر ان الاعلامي الحاج ابو ورقة قام بعمل مهرجان الوفاء للشيخ زايد سنة 2005 في السودان وقد تخلل الحفل قصائد وطنية وشيلات ورقصات واغاني شارك فيها الاطفال

وكان لدلة زايد طيب الله ثراه حضور باهي بواسطة المقوهي الخاص بالشيخ زايد الحاج عبد الله سعيد الشامسي الملقب بالنوف

علما بأن الحضور قام بجولة داخل معرض الوفاء وزار ركن الوفاء والسعادة الخاص بالسفير حمد سعد القحطاني الذي يضم مقتنيات نادرة خاصة بكسوة الكعبة ومجموعات أخرى ابهرت الحضور

كما قام رجل التواصل العالمي بتوشيح كل من عامر مهري وسعيد صالح عبد الله المهري سفراء للوفاء والسعادة لإسعاد القيادة الرشيدة علاوة على تكريم بعض الشخصيات بشهادات شكر وتقدير وتقديم بعض الهدايا إضافة لهدايا خاصة لدار زايد للمسنين

كما قامت الأستاذة اليازية عبدالله النيادي المديرة العامة لخيمة التواصل العالمية بالتنسيق تام ومتابعة البرنامج خاصة الجانب النسائي بمشاركة سفيرة الوفاء والسعادة عائشة عبد الرحيم مديرة التنسيق و العلاقات الدولية

وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء مع أخذ بعض الصور التذكارية