شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا شغل بال السعوديون اليوم؟.. تريندات "جوجل" تكشف مفاجأت والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم السبت، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

جورج بوش الأب

توفي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، حسبما أعلنت أسرته.

وقال ابنه الرئيس السابق جورج دابليو بوش في تصريح على تويتر أعلنه ممثل للأسرة"يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

وأضاف "جورج هربرت ووكر بوش كان رجلا ذا شخصية مثالية وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنه".

وتأتي وفاة جورج بوش الأب بعد أشهر على وفاة زوجته باربرا بوش في نيسان/ابريل الماضي.

اليوم الوطني الإماراتي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الأحد، بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وهو اليوم الوطنى الإماراتى الذى يتم الاحتفال به يوم 2 ديسمبر من كل عام.

لذلك دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج بعنوان "اليوم الوطني الاماراتي_47"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

البطولة العربية

حدد الاتحاد العربى لكرة القدم موعد قرعة دور ربع النهائية للأندية المتأهلة فى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأكد الاتحاد العربى، إقامة قرعة دور الـ8 من البطولة العربية يوم 17 ديسمبر الجارى، فى العاصمة السعودية الرياض.

والأندية المتأهلة إلى ربع نهائى البطولة العربية حتى الآن هى: الاتحاد السكندرى من مصر، والنجم الساحلى من تونس، والوصل من الإمارات، والمولودية من الجزائر، والهلال من السعودية.

دانة الطويرش

أقامت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة دانة طويرش، حفلًا فخمًا أعلنت فيه عقد قرانها، وشاركت تفاصيله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت دانة في فيديو نشرته عبر حسابها متألقة في زي “ساري هندي” وزينت رأسها وملابسها بعدد كبير من المجوهرات المصنوعة من الذهب، كما احتلت الورود جزءًا كبيرًا من مكان الحفل، ما تناسب مع فستانها الأبيض وتسريحة شعرها الرقيقة ومكياجها.