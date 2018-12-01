شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة ضابطة شرطة تركية بإدارة شبكة للدعارة برفقة شقيقتها والان مع التفاصيل

قضت محكمة في جنوب تركيا، على ضابطة شرطة بالسجن أكثر من خمس سنوات؛ لإدارة شبكة للدعارة بالتعاون مع شقيقتها وعدد من زميلاتها في السلك الأمني، وذلك بعدما استدعتها السلطات واتهامها بأنها عملت بمثابة نقطة وصل بين امرأتي شرطة ورجال أعمال محليين في إطار أنشطة دعارة.

وتسببت إحدى المكالمات بين رجل أعمال وضابطة شرطة، في الكشف عن حديث جنسي يتحدث فيه ” الزبون ” عن الخدمات التي يريدها، لكن المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقالت إنها كانت تربط بين أناس حتى توفق بينهم فقط دون أي مقابل؛ فيما يسمح القانون في تركيا بتجارة الجنس ويرخص للمواخير، لكن البلاد تشترط التسجيل لدى السلطات ومراعاة جملة من الشروط.

ومن الجدير بالذكر، أنه كانت الشرطيات الثلاث يزاولن عملهن في منطقة أضنة، جنوبي البلاد، وكشفت تفاصيل المحاكمة أن شقيقة إحدى المتورطات تعمل مدرسة وضلعت بدورها في النشاط الجنسي غير المرخص؛ بينما تدر ” تجارة الجنس ” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار.