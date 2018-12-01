شكرا لقرائتكم خبر عن وافدة تنتحل صفة طبيبة وتُجري عمليات جراحية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تمكنت الجهات الأمنية في الرياض بالتعاون مع وزارة الصحة من إلقاء القبض على وافدة متهمة بارتكاب عدة مخالفات. وأوضحت وزارة الصحة أن الوافدة تُجري عمليات جراحية، وكان بحوزتها أثناء القبض عليها إجازات مرضية وهمية ومواد طبية مجهولة المصدر. وأضافت الوزارة أن الوافدة أُحيلت إلى النيابة العامة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم 947.

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