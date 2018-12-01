الكرملين: استعدادات لزيارة بوتين إلى السعودية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجري الإعداد حاليا لزيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقا أواخر العام الماضي خلال زيارة عاهل السعودية لموسكو.



وشهدت القمة التي جمعتهما في ذاك الوقت مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين.