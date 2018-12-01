بالصور.. لقاءات ودية لولي العهد السعودي مع رؤساء وفود دول مجموعة الـ20

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقاءات ودية مع بعض الزعماء والقادة من رؤساء وفود مجموعة العشرين الذين حضروا إلى مقر انعقاد اجتماعاتها القمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري استقبل الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

ومن بين القادة الذين التقاهم الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المكسيك أنريكي بينيا نييتو، وكذلك رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.











