بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول "إيديكس 2018" أول معرض مصري للصناعات العسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الجمعة، مزيداً من تفاصيل معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية، والذي يقام للمرة الأولى في مصر خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضر فعالياته عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين، اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة المصرية، واللواء دكتور طه بدوي، رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوماس جونت، رئيس شركة كلاريون بمنطقة الشرق الأوسط.





وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر، عن أن كل الدول الصناعية المختلفة في مجال الدفاع ستكون ممثلة في المعرض، حيث سيقام بمشاركة حوالي 373 شركة بمعداتها العسكرية والدفاعية تمثل 41 دولة حول العالم، والولايات المتحدة الأمريكية تشارك بأكبر عدد، حيث تمثلها حوالي 42 شركة، بينما تشارك روسيا بـ13 شركة، وعدد آخر من الدول منها من يشارك بـ25 شركة، وأخرى 27 شركة، وقلة من الدول التي تشارك بشركة أو اثنتين.

وأكد القادة أنه تم توجيه دعوات على جميع المستويات للقادة العسكريين في 56 دولة حول العالم، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 زائر من كبار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الأيام الثلاثة المقام بها المعرض.





وتمت الإشارة، خلال وقائع المؤتمر الصحفي، إلى أن مصر كانت تهدف لأن يولد هذا المعرض ضخماً وعملاقاً رغم استضافتها له لأول مرة، وعلى هذا فقد بُذل جهداً كبيراً من إدارات وأفرع القوات المسلحة المصرية على مدار عام كامل لتخرج الفعالية بالصورة التي ستظهر للجميع خلال فترة الانعقاد.

وقال القادة إنه تم التنسيق بين جميع جهات الدولة، بحيث تخرج مصر بأكبر استفادة ممكنة من تنظيم المعرض، مع الإشارة إلى الفائدة التي ستعم جميع الدول المشاركة، حيث سيتم عرض صناعات دفاعية على أعلى مستوى بما يحقق أعلى استفادة للمشاركين جميعاً، من خلال إبرام صفقات بيع وشراء واتفاقات مختلفة في إطار هذا الحدث.

وتمت الإشارة إلى أنه من بين المعدات التي ستشارك بها مصر في المعرض، أحدث طائرة هليكوبتر تمتلكها، وأنه لا يوجد حصر معين لعدد الصفقات التي قد تبرمها القاخلال المعرض إلا أنها بحال من الأحوال لن تقل في مجموعها عن 10 صفقات.