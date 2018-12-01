أفريكوم لـ"العين الإخبارية": مقتل 11 إرهابيا بالقاعدة خلال غارات في جنوب ليبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طائرات أمريكية تابعة لقوات أفريكوم - أرشيفية
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذها لغارة جوية استهدفت قيادات تنظيم القاعدة في منطقة العوينات جنوب غربي ليبيا، ما أدى إلى مقتل 11 إرهابيا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي.
وأكدت قيادة أفريكوم ردا على استفسار لـ"العين الإخبارية"، أن الغارات الجوية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، موضحة عدم رصدها لسقوط جرحى أو مصابين في صفوف المدنيين.
وأوضحت أفريكوم أن هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا، موضحة أن الضربة الأخيرة ضد القاعدة في المغرب الإسلامي وقعت في 13 يونيو 2018، مما أدى إلى مقتل إرهابي واحد.
وشددت أفريكوم على أنها ستواصل مهمتها المتمثلة في تدمير التنظيمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، موضحة أنها ملتزمة بالحفاظ على الضغط على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن لهم في جنوب ليبيا.
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