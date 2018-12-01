اعتراض مؤتمري على تحديد يوم مقتل صالح لبدء المشاورات

اعترض الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سلطان البركاني، على اختيار يوم الرابع من ديسمبر موعدا لانطلاق المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، كونه اليوم الذي قتل فيه الرئيس السابق صالح على يد المليشيا.

وكتب البركاني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: قيل إن غريفيث حدد يوم ٤ ديسمبر لإجراء المشاورات، وهو يعلم أن يوم ٤ ديسمبر هو يوم استشهاد الزعيم صالح والأمين الزوكا.

وأضاف متسائلا: فهل صار غريفث قلما بيد داعمي الحوثي يحركونه كيف يشاءون.

وتابع: هو لا يستطيع أن ينسي الناس صالح أو يغسل يد الحوثي من دمه أو يطمس معالم الجريمة سوى أجرى المشاورات يوم ٤ أو لم يجرها.