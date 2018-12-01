الرئيس العراقي يبحث مع العبادي المستجدات على الساحة السياسية

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بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، المستجدات على الساحة السياسية.

واستقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في مكتبه اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح”، مضيفة أن الجانبين بحثا أبرز المستجدات على الساحة السياسية العراقية وخاصة تشكيل ما تبقى من الكابينة الوزارية.

على جانب آخر، أعلن النائب عن محافظة صلاح الدين علي الصجري عن عودة مئات الأسر النازحة إلى منازلها في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي، مشيرا إلى أن مرحلة النزوح انتهت.

وأضاف الصجري في بيان أن الخطوة ستتبعها خطوة البدء بإعادة إعمار المدينة وتعويض أهلها المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية، مؤكدا أن مرحلة النزوح انتهت، داعيا الشعب العراقي إلى دعم الجهود الاستخباراتية وعدم السماح للإرهاب والتطرف بشق الصفوف.

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