النائب فوزي فتى ينتقد إزالة الملاعب الخماسية

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كتب- أحمد علي:

انتقد النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس النواب، حملة إزالة الملاعب الخماسية، الموجودة على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الحكومة لم تدر الأزمة بالحكمة المطلوبة.

وقال" فتى"، لمصراوي، إن العديد من أعضاء مجلس النواب، قدموا طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لوزارة الزراعة لوقف الحملات الجائرة على تلك الملاعب، خاصة أن الحكومة لم توفر الملاعب البديلة، لممارسة الأنشطة الرياضية فيها، متابعا: "هل ترغب الحكومة في جلوس الشباب على المقاهي والتعرض لخطر الإدمان؟"

واقترح النائب، فرض الحكومة غرامات على تلك الملاعب، وأن يكون ذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، لتحقيق أكبر مصلحة للجميع؛ لأن ذلك المقترح يساهم في ممارسة الشباب للرياضة وحصول الحكومة على موارد مالية، خاصة أن الأرض التي تم إقامة ملاعب عليها لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.