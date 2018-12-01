بعد نشاط الرياح.. هل تستعد مصر لاستقبال أعاصير؟

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كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح المحملة بالأتربة، الذي تشهده البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة؛ نتيجة الرياح الجنوبية الغربية، نافيا أي احتمالات لتحول تلك الرياح إلى أعاصير خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف شاهين، في تصريحٍ مصراوي، أنه من المتوقع هدوء الرياح لعود الأجواء إلى طبيعتها، وتتحسن الرؤية في فترات الليل، على أن ينحصر نشاط الرياح غير المحملة بالأتربة على البحري الأحمر والمتوسط، يصاحبها فرص سقوط أمطار على سواحلنا الشمالية وبعد أنحاء الوجه البحري.

وعن درجات الحرارة، قال مدير إدارة التنبؤات، إن درجات الحرارة التي نشهدها حاليًا أقل من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، نظرًا لأن 20 يومًا فقط تفصلنا عن فصل الشتاء.