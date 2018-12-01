حتي لا يفوتك عرض ترويض النمور داخل المقبرة.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مباريات الهلال هذه الايام (غير) يا اهلة .. وحتي لا تفوتك المتعة الزرقاء .. الرجاء حجز مقعدك مبكرا داخل المقبرة الاسم المحبب للشعب الهلالي .. والجوهرة حاليا عقب التحديث .. و(هلال الجمال) اصبح ظل يوزع سحره (الحلال) على جماهير (الهلال) في كل مكان.

• مهمة جديدة تنتظر رفاق نزار حامد من اجل ترويض (النمور) .. لقاء من اجل حصد (النمرة) الكاملة والتحليق في صدارة المجموعة الثانية .. وايضا لوداع الجماهير بتقديم عرض ممتع قبل التوجه الي جزيرة (زنزبار) لمواجهة الجيش في لقاء الرد.

• نرجو من التونسي الزعفوري الذي اعتبره محظوظا للغاية وهو يقود مثل هذه الكوكبة من نجوم الهلال .. نرجو منه الدفع بذات الاسماء التي اختارها للمشاركة في المباراة الافريقية القادمة للحفاظ على النتيجة الكبيرة التي حققها ذهابا .. وعليه ان يترك (الفلسفة) والعمل على آداء لقاء اليوم بكل قوة .. وعليه ايضا (نسيان) اراحة عناصره الاساسية قبل السفر .. ومنافسة الممتاز تعتبر البطولة المحببة للأهلة والتفريط فيها ممنوع.

• والمطلوب ايضا من الجهاز الفني الحذر من مفاجآت اهلي شندي .. فقد ظل هذا الفريق يقدم مستويات غير ثابتة .. احيانا يتلقى الخسائر داخل ملعبه .. وتارة اخري يفوز بنتيجة كبيرة خارج شندي .. والآرسنال يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في مواجهته في بطولة الكونفدرالية .. لذلك الحذر واجب والعمل المحافظة على الصورة الجيدة للفرقة الزرقاء منذ بداية الموسم الحالي .. وافتتاحه بقهر الوصيف في قمة زايد بالامارات.

• (حالة صعبة) داخل العرضة جنوب.

• الوصيف يقترب من وداع التمهيدي الافريقي.

• (براكم بتجيبو الكلام لي روحكم).

• (اعملوا حسابكم .. فايبرز خطير في ملعبه).

• الله يستر.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• مجـبور أجيك لو تبقى ياكا المستحيل

• فوق دربك بتحدى الزمن ما قلبي عندك يا جميل