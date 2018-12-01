نظامي ينفذ في نفسه حكم الإعدام شنقاً ببورتسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ أحد افراد القوات النظامية حكم الإعدام على نفسه بأن أقدم على الإنتحار شنقاً حتى الموت داخل غرفة بالمنزل الذي يقيم فيه بمدينة بورتسودان ، فيما لم تكشف التحريات بعد أسباب إقادامه على الإنتحار .

وأكد الطبيب الشرعي أن أسباب الوفاة النظامي الذي لم يكمل العقد الرابع من العمر الشنق الذي أدى إلى نقصان الأوكسجين وتوقف نبضات القلب ، لتسلم إثر ذلك الجثة إلى ذويها بحسب صحيفة الأخبار لمواراتها الثرى بعد أن أخذت الشرطة بورتسودان الإجراءات القانونية اللازمة .