الشرطة تطلق النار على صاحب سيارة بشارع الموردة لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة

الخليج 365:

أطلقت قوة عسكرية الرصاص على عربة رجل أعمال أثناء توقفها مما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه ،وذلك بشارع الموردة بأم درمان وكشف مصدر أن القوة العسكرية اشتبهت أن رجل الأعمال ينشط في تجارة الأسلحة وأنه بصدد إتمام صفقة داخل سيارته المتوقفة بسوق الموردة بأم درمان ، وعلى الفور تم إيفاد قوة عسكرية على متن عربة بوكس بها 6 أشخاص وقاموا بإطلاق النار على سياره مما أدى إلى إصابة أحد مرافقي رجل الأعمال داخل العربة .

وبتفتيش السيارة عثرت القوة على قطعتي مسدس وبندقية ، وعلى الفور تم إسعاف المصاب إلى مستشفى السلاح الطبي وتدوين بلاغ بحيازة الأسلحة لدى التحقيقات الجنائية ، واتضح لاحقاً بأن الأسلحة الموجودة بحيازة رجل الأعمال بأنها مرخصة وأن سيارته تمت جمركتها من مدينة بورتسودان ، وأوضح المصدر أن التحقيقات الجنائية شطبت البلاغات المدونة في مواجهته ومنحته الإذن لمقاضاة القوة العسكرية التي هاجمته .

وبحسب صحيفة المجهر أن رجل الأعمال دون بلاغات بالشروع في القتل والحجز غير المشروع والتلف الجنائي إلى جانب عدد من مواد القانون الجنائي لدى قسم أم درمان جنوب وطالب برفع الحصانة عن أفراد القوة تمهيداً لمحاكمتهم .