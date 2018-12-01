حادث مروري بشع بطريق التحدي….

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الخليج 365:
لقيت شقيقتان مصرعهما دهساً تحت إطارات بص سياحي ، أثناء عبورهما طريق التحدي بمنطقة الزاكياب جنوب شندي بولاية نهر النيل .
وكشفت مصادر أن الشقيقتين وبرفقة أقاربهما كانوا قد تحركوا من منطقة المجاذيب في طريقهم إلى مدينة شندي ، وفي الأثناء تعطلت المركبة التي كانت تقلهم مما أجبر السيدتين سعيدة عبد اللطيف 45 عاماً وحليمة 50 عاماً محاولة عبور الشارع عند منطقة الزاكياب لأداء فريضة المغرب .
وفي اثناء عبورهما دهسهما بص سفري مسرع في طريقه إلى مدينة عطبرة ، وفور وقوع الحادث جرت محاولة إسعافهما إلى حوادث اشهيد د. مج وب الخليفة ، وإحداهما فارقت الحياة لتحويلها إلى مشرحة مستشفى شندي التعليمي والأخرى تم تحويلها إلى الخرطوم لإصابتها بكسر في الجمجمة .
وأفاد مصدر بحسب صحيفة المجهر بإن المصابة تم نقلها إلى أربع مستشفيات خاصة بيد أنها لم تستقبل المصابة بحجة أنه لا يوجد سرير بالعناية لتفارق الحياة داخل عربة الإسعاف ليعودوا بها إلى شمرحة مستشفى شندي التعليمي وتم تسليم الجثمانين إلى ذويهما بعد أن اكملت شرطة المرور السريع بشندي إجراءاتها القانونية .
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