مصرع اربع تلميذات داخل ترعة بقرية ود الشقل جنوب المناقل…

شهاب محمد - الخرطوم - الغرق الخليج 365: لقيت أربع تلميذات بمرحلة الأساس مصرعهن غرقاً داخل ترعة بقرية (ود الشقل) جنوب مدينة المناقل بولاية الجزيرة. ونقل مصدر حسب صحيفة السوداني أن التلميذات هن (رشيدة حسين العوض “الصف الخامس” – وسام عبد الجليل خير السيد “الصف الرابع” – آمنة حسب الكريم “الصف الرابع” – قسمة عبد المولى “الصف الثالث”، جميعهن بمدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية بود الشقل. وأوضح المصدر أن الضحايا ذهبن إلى ترعة (الشوال) القريبة من القرية وغرقن واحدة تلو الأخرى في منطقة عميقة تتجمع فيها المياه تعرف شعبياً بـ(الغلاية). وأضاف أن الأهالي سارعوا وتجمعوا بالترعة برفقة السلطات، واستطاعوا انتشال الجثامين ومواراتها الثرى، مشيراً إلى أن الحادثة كانت صادمة لسكان القرية وذوي الضحايا.

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