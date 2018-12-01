العثور على جثة منزوعة الاحشاء طافية على مياه النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - النيل

الخليج 365:

شرعت شرطة الدمازين بولاية النيل الأزرق في التحقيق لكشف غموض مقتل شخص على يد مجهول والتخلص من جثته داخل النيل، بعد أن قام الجاني ببقر بطن ضحيته ونزع أحشائها .

وذكرت مصادر موثوقة إن شرطة قسم الدمازين تلقت بلاغاً عن وجود جثة طافية في النيل، وعلى ضوء ذلك تحركت الى مكان الحادث وإنتشلت الجثة ونقلتها للمستشفى لمعرفة أسباب الوفاة .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ألقت الشرطة في الوقت نفسه القبض على عدد من المشتبه بهم وباشرت التحقيق معهم تمهيداً للوصول للجاني .