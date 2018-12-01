بالفيديو... "تشرين" يتصدر الدوري السوري وجمهوره يتألق في الشرق الأوسط

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وشهد جمهور كبير المباراة من مشجعي نادي تشرين، حيث قدم جمهور تشرين لوحات كرنفالية شيقة وجميلة أضفت طابعا مميزا على المباراة التي انتهت بفوز تشرين بفارق هدف سجله اللاعب محمد العقاد في الدقيقة 11 من عمر المبارة.
© Sputnik . Morad Saeed
وبحسب صفحات التواصل السورية فقد قدم جمهور تشرين أكبر "كراكاج" في غرب آسيا، وقد وصل عدد الجمهور لحوالي 30 ألف مشجع وفق ما ذكرته بعض الصفحات.
وفاز فريق الوحدة على الكرامة بهدف وحيد في المباراة التي جرت على ملعب خالد بن الوليد بحمص.
وفي دربي مدينة حماة وبحضور جماهيري كبير تعادل النواعير مع الطليعة بهدفين لهدفين.
ورفع الطليعة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع والنواعير إلى 12 نقطة في المركز العاشر.
وفي ملعب السابع من أبريل/ نيسان بحلب حقق المجد مفاجأة كبيرة وحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الاتحاد ليرفع المجد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 13 في المركز السابع.
© Sputnik . MORAD SAEED
وعلى ملعب الصالة الرياضية بطرطوس حقق الوثبة فوزه الرابع هذا الموسم بفوزه على مضيفه الساحل الذي تلقى هزيمته ليرفع الوثبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع متقدما على الساحل صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين.
وعلى ضوء هذه النتائج يتصدر تشرين فرق الدوري برصيد 22 نقطة يليه الوحدة بـ 20 نقطة فالجيش بـ 18 نقطة ثم الوثبة بـ 17 والساحل بـ 15 والكرامة بـ 14 ثم الاتحاد والشرطة والطليعة ولكل منهم 13 نقطة فالنواعير وحطين ولكل منهما 12 نقطة فالمجد بـ 9 نقاط وجبلة بـ 8 نقاط وأخيرا حرفيي حلب بنقطة واحدة.
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