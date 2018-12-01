بالفيديو... "تشرين" يتصدر الدوري السوري وجمهوره يتألق في الشرق الأوسط

وشهد جمهور كبير المباراة من مشجعي نادي تشرين، حيث قدم جمهور تشرين لوحات كرنفالية شيقة وجميلة أضفت طابعا مميزا على المباراة التي انتهت بفوز تشرين بفارق هدف سجله اللاعب محمد العقاد في الدقيقة 11 من عمر المبارة.

© Sputnik . Morad Saeed

وقدم الفريقان أداء ممتعا وكان مستوى المباراة جيدا، وفي الشوط الثاني استمر الأداء الهجومي حيث كثف فريق الجيش من هجماته لكن دون جدوى وفاعلية مباشرة على مرمى تشرين فيما اعتمد تشرين على الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة بفوز صعب لتشرين.

وبحسب صفحات التواصل السورية فقد قدم جمهور تشرين أكبر "كراكاج" في غرب آسيا، وقد وصل عدد الجمهور لحوالي 30 ألف مشجع وفق ما ذكرته بعض الصفحات.

وفاز فريق الوحدة على الكرامة بهدف وحيد في المباراة التي جرت على ملعب خالد بن الوليد بحمص.

وفي دربي مدينة حماة وبحضور جماهيري كبير تعادل النواعير مع الطليعة بهدفين لهدفين.

ورفع الطليعة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع والنواعير إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وفي ملعب السابع من أبريل/ نيسان بحلب حقق المجد مفاجأة كبيرة وحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الاتحاد ليرفع المجد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 13 في المركز السابع.

© Sputnik . MORAD SAEED

وواصل حطين صحوته محققا فوزه الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم بفوزه على مضيفه الشرطة بهدفين دون رد في ملعب الفيحاء ليصبح رصيد حطين 12 نقطة في المركز الـ 11 ويبقى رصيد الشرطة 13 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب الصالة الرياضية بطرطوس حقق الوثبة فوزه الرابع هذا الموسم بفوزه على مضيفه الساحل الذي تلقى هزيمته ليرفع الوثبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع متقدما على الساحل صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين.

وعلى ضوء هذه النتائج يتصدر تشرين فرق الدوري برصيد 22 نقطة يليه الوحدة بـ 20 نقطة فالجيش بـ 18 نقطة ثم الوثبة بـ 17 والساحل بـ 15 والكرامة بـ 14 ثم الاتحاد والشرطة والطليعة ولكل منهم 13 نقطة فالنواعير وحطين ولكل منهما 12 نقطة فالمجد بـ 9 نقاط وجبلة بـ 8 نقاط وأخيرا حرفيي حلب بنقطة واحدة.