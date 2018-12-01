قائد عسكري جزائري يزور الإمارات وقطر

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن زيارة الفريق أحمد صالح إلى أبو ظبي، تأتي بدعوة من ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، لحضور احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، السابع والأربعين، غدا، الأحد. وذلك بحسب وكالة الأنبا الجزائرية.

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وينتقل الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، إلى الدوحة، أيضا، بدعوة من وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.وتختتم الجولة، بحسب البيان الجزائري، في 6 ديسمبر/كانون أول الجاري.ويبحث المسؤول الجزائري في البلدين سبل تعزيز التعاون العسكري، وتنويعه، ليشمل جميع ما من شأنه خدمة المصالح الثنائية.