إحداها عربية... أكثر الدول المستهلكة للسلع التركية

وحل العراق في المرتبة الرابعة بعد كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. بصادرات قيمتها 852 مليون دولار" خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفقا لـ "السومرية نيوز".

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في حين حلت ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث الصادرات التركية، بمقدار مليار و457 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمقدار مليار و86 مليون دولار ثم ثالثا إيطاليا 877 مليون دولار".

وفي وقت سابق من اليوم قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن صادرات تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني ازدادت بنسبة 9.49%، وبلغت 15 مليارا و532 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية للشهر المذكور.

​وأضافت الوزيرة التركية "صادراتنا خلال 12 شهرا الأخيرة ازدادت بنسبة 7.8%، وبلغت 168 مليارا و77 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية على المستوى السنوي".