الصين: #السعودية حجر الزاوية في استقرار المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الرئيس شي جين بينغ، خلال لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن استقرار المملكة هو حجر الزاوية للازدهار والتقدم في الخليج، مشددًا على دعم الصين القوي للرياض في مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) الرسمية، أن شي أبلغ ولي العهد مدى اهتمام الصين بتعميق العلاقات مع السعودية في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع الطرفين على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تناول رغبة بكين في الحفاظ على علاقاتها بالرياض.

ونقلت الوكالة عن شي قوله: “الصين تدعم بقوة السعودية في مساعيها للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وستواصل التمسك بالمملكة في القضايا التي تنطوي على مصالحها الجوهرية”.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وشي ناقشا الشراكة بين البلدين ومواءمة رؤية المملكة لعام 2030 مع مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى إمدادات الطاقة السعودية إلى الصين والاستثمار المتبادل.

ومن المقرر أن تُوسع المملكة حصتها السوقية النفطية في الصين هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2012، حيث دفع الطلب المتزايد من شركات التكرير الصينية الجديدة لعودة المملكة إلى منافسة روسيا باعتبارها المورد الأول لأكبر مشترٍ للنفط في العالم.