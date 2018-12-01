بسبب #الأمطار.. إنقاذ ٢٣ شخصًا بـ #سكاكا و #القريات و #دومة_الجندل

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ إنه تم إجلاء ٢٧ شخصًا بمركز العيساوية بمحافظة القريات، وإيواؤهم بالكامل.

وأوضح الضويحي أن فرق الدفاع المدني تمكنت مِن إنقاذ ٢٣ شخصًا محتجزين بمدينة سكاكا وَدُومَة الجندل والقريات دون إصابات ولله الحمد، ولفت إلى أنه تم إجلاء وإيواء ٣ أسر مكونة من ٢٧ شخصًا تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، تنسيقًا مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها، تنحصر في دخول مياه الأمطار في المنازل، واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية، وسقوط بعض الأسقف من جراء الأمطار.

وطالب “الضويحي” المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، وعن مجاري السيول والأودية، وباتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وبضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية عن موقع هيئة الأرصاد باستمرار.

وشهدت منطقة الجوف ومحافظاتها أمطارًا غزيرة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، أدت إلى جريان العديد من الأودية والشعاب بالمنطقة كـ(المرير والشقيق وصديع الأبيض وحدرج وأبو حواية والنوقيط والدلهمية).